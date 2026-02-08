Avellino il conto è amaro Ma il pane c’è

Il Monza batte l’Avellino 2-1 nel match di ieri. L’Avellino torna a casa senza punti, dopo aver subito il gol decisivo nel finale. La partita si è accesa nella ripresa, quando l’Avellino sembrava aver preso il comando, ma il Monza ha ribaltato la situazione negli ultimi minuti. Risultato amaro per la squadra irpina, che ancora aspetta il primo successo della stagione.

Monza-Avellino finisce 2-1 e il tabellone non fa sconti. Zero punti, rientro a mani vuote. Il verdetto arriva nel finale, quando il Monza ribalta una partita che l’Avellino aveva messo dalla sua parte a inizio ripresa. È successo all’U-Power Stadium, nel pomeriggio, davanti a oltre duemila tifosi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Monza Avellino

Dopo la sconfitta contro l'Avellino, con il punteggio di 1-2, Filippo Missori si è presentato in mixed zone evidenziando il rammarico per il risultato.

Il 2025 si avvia alla conclusione, lasciando un quadro segnato da episodi di violenza, crimini e insicurezza nel Sannio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monza Avellino

Argomenti discussi: Bus turistico in fiamme sull'A16 tra Avellino e Benevento, salve le 37 persone a bordo partite da Napoli e dirette a Matera; Avellino-Cesena, Biancolino vuole il ritorno al successo; Biasci dopo Avellino-Cesena 3-1: Il Partenio deve essere la nostra forza; Monza - Avellino: per Bianco c'è una sconfitta da riscattare.

Avellino, D’Agostino: Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie AAngelo D'Agostino, presidente dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'inaugurazione della mostra '192, storia di una passione', presso Palaccio Caracciolo, sede della ... tuttomercatoweb.com

Avellino, è fatta per Sala del Como: i dettagliMarco Sala si prepara a tornare in Serie B. Lo aspetta l'Avellino del presidente Angelo Antonio D'Agostino, che ha deciso di investire sull'esterno difensivo di proprietà del Como. Da tempo fuori dai ... corrieredellosport.it

Conto alla rovescia per Monza - Avellino: annunciata qualche novità fra gli irpini. #acmonza #SerieB #Avellinocalcio #monzaavellino facebook