Avellino | domenica mite e nuvolosa previsti piogge deboli nel pomeriggio e venti in intensificazione

La giornata di oggi ad Avellino si presenta con un cielo coperto e temperature miti. La mattina trascorre senza particolari problemi, ma nel pomeriggio sono attese piogge deboli. I venti si intensificano, portando aria fresca e un senso di transizione stagionale. La città si prepara a un pomeriggio nuvoloso, con il cielo che resta coperto fino a sera.

Avellino si prepara a una domenica di transizione meteorologica, con un progressivo aumento della nuvolosità che nel corso dell'odierna giornata, 8 febbraio 2026, porterà a deboli precipitazioni nel pomeriggio. La previsione, diffusa nel corso della notte, indica un clima in evoluzione per la provincia irpina, con temperature che si manterranno comunque miti per il periodo, pur in un contesto di generale instabilità atmosferica che interessa diverse aree della Campania. Le attese piogge, seppur non intense, fanno seguito a un periodo di relativa calma e si inseriscono in un quadro più ampio di variabilità che ha caratterizzato la stagione invernale finora.

