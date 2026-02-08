Auto usate cresce il mercato nel Lazio | a Latina +4%

Nel Lazio, il mercato delle auto usate continua a crescere. Secondo i dati dell’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 le vendite sono aumentate del 3,2%, con 320 passaggi di proprietà. A Latina in particolare, si registra un aumento del 4%. Sempre più persone scelgono di comprare auto usate, spinti anche dalla voglia di risparmiare e di trovare occasioni vantaggiose. La tendenza si conferma e il settore sembra in buona salute, anche grazie alla domanda crescente nella regione.

Sempre più persone, nel Lazio, comprano auto usate. Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate nella regione ha chiuso l’anno in crescita, con un incremento del +3,2%: i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 320.959. I prezzi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su AutoScout24 Latina Cresce il mercato delle auto usate, nel Piacentino 16mila 384 passaggi di proprietà nel 2025 (+1,8%) Nel Piacentino il settore delle auto usate continua a crescere. Il mercato delle auto usate cresce in Toscana. L’auto preferita? E’ ancora la Golf A Firenze, il mercato delle auto usate si mantiene stabile. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su AutoScout24 Latina Argomenti discussi: Auto usate, cresce il budget di spesa; Quali auto usate comprano gli italiani? Benzina e diesel sono le preferite. Cresce il budget di spesa; Auto, in Veneto cresce il mercato dell’usato. Verona prima per passaggi di proprietà; Mercato auto usate in crescita: in un anno 37mila passaggi di proprietà in Capitanata - FoggiaToday. Mercato auto usate in frenata: a gennaio c’è stato un calo del 6,8%Il mercato italiano dei veicoli usati apre il 2026 con il segno meno. Secondo i dati ACI, a gennaio calano passaggi di proprietà e radiazioni, mentre cresce il peso delle auto più anziane. Ibride ed e ... automoto.it Il mercato delle auto usate cresce in Toscana. Il modello preferito? E’ ancora la GolfIl prezzo medio supera i 21mila euro. Massa-Carrara la provincia toscana con la crescita maggiore di passaggi di proprietà nel 2025 ... lanazione.it Auto usate a Milano: quanto si risparmia e cosa sapere prima di scegliere Leggi l’articolo completo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.