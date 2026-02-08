Auto finisce fuoristrada incidente nella notte sulla via Emilia

Un’auto è finita fuori strada nella notte tra sabato e domenica lungo la tratto della via Emilia, vicino a Cesena. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata fuori dalla carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma fortunatamente i feriti sono lievi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano effettuati i rilievi.

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la via Emilia per Cesena. Una vettura è uscita autonomamente dalla carreggiata. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 3,30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì.

