Australia’s opposition coalition reunites after split over hate laws

La coalizione di opposizione in Australia si è riunita domenica, dopo che il partito minore, il National Party, aveva rotto i rapporti il mese scorso con la Lega. La riunione arriva in un momento di tensioni interne sui temi delle leggi contro l’odio. I leader dei partiti si sono incontrati per cercare di superare le divergenze e presentare un fronte compatto prima delle prossime sfide politiche.

"The coalition is back together and looking to the future, not to the past," Liberal Party leader Sussan Ley said alongside National Party leader David Littleproud in a media conference televised from Canberra. The coalition split, the second in less than a year, was triggered after Australia's parliament passed the centre-left Labor government's anti-hate laws in the wake of the mass shooting that killed 15 in December. The laws were backed by the Liberal Party but opposed by some National Party senators. "It's been disappointing, we've got to where we are but it was over a substantive issue," Littleproud said.

