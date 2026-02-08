Auger-Aliassime conquista il suo nono titolo in carriera a Montpellier, battendo Mannarino in finale. Il canadese sale al numero 6 del ranking ATP. Nel frattempo, a Buenos Aires, Berrettini affronta Coria nel torneo 250, mentre Darderi aspetta di scoprire chi tra Barrios Vera e Garin passerà il turno.

Dopo l'Australian Open e in attesa del ritorno di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Doha, il tennis non si è certo fermato. Una delle delusioni di Melbourne (anche a causa di malesseri fisici) Felix Auger-Aliassime ha vinto il torneo Atp di Montpellier. Il tennista canadese, numero 8 del mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, ha sconfitto in finale il francese Adrian Mannarino, 70 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 7-6 (4). Per Auger-Aliassime è il nono titolo della carriera nel circuito maggiore. Grazie a questo successo, il canadese adesso è numero 6 nella classifica live dietro a Lorenzo Musetti, fermo per infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auger-Aliassime trionfa a Montpellier, Berrettini e Darderi giocano a Buenos Aires

Approfondimenti su Montpellier Open

Questa settimana a Buenos Aires parte il torneo ATP Argentina Open, uno degli eventi più antichi e prestigiosi del circuito.

Il torneo di Buenos Aires si avvicina e già si fa sentire l’attenzione degli appassionati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Montpellier Open

Argomenti discussi: Live Nuno Borges - Félix Auger-Aliassime - Australian Open Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/01/2026; Sinner stende Auger-Aliassime al tiebreak: boom nell’Opening Week; ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali. Bejlek conquista Abu Dhabi, Cirstea trionfa a Cluj-Napoca - LiveTennis.it.

ATP Montpellier 2026, trionfo Auger-Aliassime: battuto in finale MannarinoFelix Auger-Aliassime vince l'ATP 250 di Montpellier 2026 e si conferma campione in Francia: battuto in finale Adrian Mannarino ... spaziotennis.com

Felix Auger-Aliassime riconquista Montpellier, battuto Mannarino in finaleFelix Auger-Aliassime si conferma campione del torneo ATP 250 di Montpellier. Il canadese supera in finale il francese Adrian Mannarino con il punteggio ... oasport.it

9 Titoli in carriera per Auger-Aliassime Con questo successo Felix supera Raonic diventando il tennista canadese più vincente dell’era Open facebook

ATP Montpellier: Mannarino torna in finale dopo due anni. Sfiderà Auger-Aliassime x.com