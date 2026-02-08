Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7 febbraio

Sabato 7 febbraio, gli ascolti tv di ieri si sono mossi tra conferme e sorprese. Verissimo ha conquistato ancora una volta una buona fetta di pubblico nel pomeriggio, mentre Bar Centrale ha sofferto un po’ di meno rispetto alle settimane scorse. Spicca anche l’interesse per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, che hanno attirato spettatori soprattutto durante l’access prime time. I dati Auditel confermano come il pomeriggio televisivo continui a essere un crocevia di programmi molto seguiti e altri che faticano a trovare spazio.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. In questo articolo riportiamo anche i dati di Ascolto tv delle varie gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. – Articolo in aggiornamento – Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del Sabato 7 febbraio 2026. Su Rai1 il programma Bar Centrale è stato seguito da 1.381.000 spettatori (10.4%) mentre Passaggio a Nord Ovest ha visto incollati alla tv 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7 febbraio Approfondimenti su Verissimo BarCentrale Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 3 gennaio 2026 Ecco un’analisi dettagliata degli ascolti televisivi di sabato 3 gennaio 2026, basata sui dati Auditel. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 10 gennaio 2026 Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi di sabato 10 gennaio 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Verissimo BarCentrale Argomenti discussi: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio 2026; Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 1...; Auditel gli ascolti tv della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 del 6 febbraio; Striscia la Notizia supera l’esame Auditel, Antonio Ricci analizza i numeri. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Auditel, gli ascolti tv della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 del 6 febbraioEcco di seguito i dati Auditel e gli ascolti tv della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 del 6 febbraio ... superguidatv.it Buongiorno. Alle 14,00 in diretta su Rai1 con Elisa Isoardi ci vediamo a Bar Centrale che questa settimana fa tappa a Foiano della Chiana, borgo toscano dalle antiche origini etrusche. Un luogo dove storia e quotidianità si incontrano e il bar diventa spazio di facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.