Atto di sabotaggio sui binari Treni nel caos e disagi per ore

Questa notte, un incendio ha danneggiato i binari vicino a Pesaro, creando caos e disagi per ore. Le fiamme hanno distrutto i fili elettrici e della fibra ottica in un pozzetto vicino agli scambi lungo la linea ferroviaria, a circa 300 metri dalla stazione. La Polizia indaga su un possibile sabotaggio. I treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi pesanti, lasciando molti passeggeri a terra. La linea ferroviaria resta sotto controllo mentre si cerca di capire chi abbia messo in atto l’atto vandalico.

E' con ogni probabilità frutto di un sabotaggio l' incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha distrutto i fili elettrici e della fibra ottica presenti all'interno di un pozzetto dedicato agli scambi lungo la linea ferroviaria, a circa 300 metri dalla stazione di Pesaro, proprio sotto il cartello che annuncia la città, sulla linea destra, in direzione sud. Complessivamente sono tre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di atti dimostrativi di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi.

