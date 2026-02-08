Attentati le reazioni Da Salvini a de Pascale | Gravità inaudita

Le parole dei politici italiani arrivano dopo gli attacchi. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora Irene Priolo definiscono gli eventi “fatti molto gravi” e condannano con fermezza. Entrambi sottolineano quanto sia importante non colpire infrastrutture strategiche, perché si creano disagi a migliaia di persone e si mette a rischio un servizio pubblico fondamentale. La tensione resta alta e le reazioni si moltiplicano.

"Sono fatti molto gravi, che condanniamo con fermezza". Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a mobilità e trasporti e infrastrutture, Irene Priolo: "Colpire un’infrastruttura strategica – proseguono – significa creare disagi a migliaia di persone e compromettere un servizio pubblico essenziale. Siamo in contatto con Trenitalia Tper e con i soggetti competenti per seguire l’evoluzione della situazione". De Pascale e Priolo aggiungono di avere "piena fiducia nel lavoro delle autorità affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto e ringraziamo il personale che è intervenuto con tempestività per limitare i disagi ai viaggiatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

