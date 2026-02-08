Attacco contro i Giochi

Un attacco si è verificato contro i Giochi, lasciando il paese sotto shock. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un atto di terrorismo volto a fermare i treni, il lavoro e la vita quotidiana di cittadini e turisti. La polizia sta indagando per capire chi c’è dietro questa azione e quali siano le reali intenzioni. La preoccupazione cresce tra la popolazione, che chiede risposte immediate.

Terrorismo. Null'altro che terrorismo per fermare i treni, il lavoro, le famiglie, i turisti, il Paese. Le Olimpiadi. Proprio come a Parigi 2024, in una sardana anarco-insurrezionalista che si reitera da troppo tempo e nuovamente interrompe per ore i binari e la vita normale. Terrorismo. Qui, alle 6 di un sabato umido e di impossibili autocombustioni, sui binari della Bologna-Padova a Castel Maggiore, si surriscalda il ganglio della mobilità d'Italia; e pure a Pesaro, alle 5.30 sulla linea Adriatica sempre lungo l'asse che (non a caso) dal Sud porta al Nord, la Bologna-Ancona, si materializza il caos.

