Atletica Furlani incontenibile a Metz | 8,39 nel lungo e terza vittoria consecutiva

Mattia Furlani ha dominato il meeting indoor di Metz, facendo segnare un 8,39 nel salto in lungo. È la sua terza vittoria consecutiva e un risultato che rafforza la sua posizione in classifica mondiale. Il campione del mondo ha regalato una serie di salti eccezionali, confermando il suo stato di forma e la sua crescita nel panorama dell’atletica internazionale.

Mattia Furlani continua a dominare la scena internazionale del salto in lungo. A Metz, l'azzurro è protagonista di una gara di altissimo livello, chiusa con la misura di 8,39, che vale l'eguagliamento del primato personale e l'ulteriore incremento della miglior prestazione mondiale stagionale 2026. Una prova impressionante per continuità e qualità: Furlani costruisce il successo con una serie eccezionale, fatta di salti sempre sopra gli otto metri. Dopo un nullo iniziale, l'azzurro atterra a 8,38, poi 8,33, 8,28, quindi il balzo decisivo a 8,39, prima di chiudere con 8,23. Numeri che certificano uno stato di forma straordinario e una solidità tecnica di primissimo piano.

