Atleti coccolati l’Italia e la sfida vinta dell’ospitalità olimpica | Qui dormono bene e mangiano da Dio

Quando si pensa alle Olimpiadi invernali, spesso si parla delle gare sugli sci o dei grandi eventi sportivi. Ma c’è un’altra sfida, meno visibile, che l’Italia ha affrontato e vinto: quella dell’ospitalità. A Bormio, i volontari e gli atleti si sentono coccolati, con camere confortevoli e pasti da re. “Qui dormono bene e mangiano da Dio”, raccontano gli ospiti, soddisfatti dell’accoglienza ricevuta. È una vittoria dietro le quinte, che aiuta a rendere le Olimpiadi un successo

Bormio (Sondrio), 8 febbraio 2026 – C'è una gara nella gara quando si parla di Olimpiadi. Parliamo della sfida dell'ospitalità. Di quella voglia di lasciare un buon ricordo negli sportivi (e anche nei turisti, ovviamente). E – si sa – quando si parla di far sentire "accolti" (e anche un po' " coccolati ") gli ospiti, l'Italia ha pochi rivali al mondo. Per ora il bilancio a cinque cerchi è assolutamente positivo. Dopo una cerimonia di inaugurazione che ha celebrato le bellezze e lo spirito del Bel Paese apprezzata anche dalla stampa internazionale, altre conferme arrivano su un aspetto in cui gli italiani, da sempre, fanno scuola: il cibo.

