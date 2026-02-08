L’Atalanta continua a vincere. Dopo aver battuto la Juventus 3-0 in Coppa Italia, la squadra di Raffaele Palladino torna in campo in campionato con l’obiettivo di conquistare il suo terzo successo casalingo di fila. La partita contro la Cremonese si presenta come un’altra occasione per la Dea di rafforzare la sua serie positiva e mantenere il ritmo di marcia in classifica.

La marcia trionfale dell’ Atalanta non accenna a fermarsi e, dopo aver schiantato la Juventus in Coppa Italia con un perentorio 3-0, la squadra di Raffaele Palladino si tuffa nuovamente nel campionato. Domani sera, alle ore 18:30, la New Balance Arena aprirà le porte per il posticipo contro la Cremonese, un derby lombardo che mette di fronte due formazioni dai destini e dagli stati di forma diametralmente opposti. Mentre la Dea vola sulle ali dell’entusiasmo per un piazzamento europeo ormai nel mirino, i grigiorossi di Davide Nicola arrivano a Bergamo con il fiato corto e una crisi di risultati che inizia a preoccupare seriamente la piazza. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Atalanta-Cremonese, legge del gol a Bergamo: Palladino cerca il tris casalingo

