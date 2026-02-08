Assolto per omicidio | Cortocircuito fra verdetto ed evidenza scientifica

Il caso di omicidio nel Reggiano si conclude con un'assoluzione. La sentenza ha lasciato aperti dubbi, perché il verdetto non corrisponde pienamente alle prove scientifiche. I Ris avevano trovato un’impronta, ma alla fine il giudice ha deciso diversamente. La vicenda resta aperta e ancora da chiarire.

"Cortocircuito tra evidenza scientifica e verdetto". Il Sim, sindacato dei carabinieri, interviene sul cold case nel Reggiano: "I Ris hanno rinvenuto impronta". Dunque, rispetto per la sentenza dell'autorità giudiziaria, ma non manca una riflessione da parte del sindacaro dell'Arma, di fronte alla sentenza di assoluzione da parte del giudice per le udienze preliminari del 37enne Said Saraa, marocchino, imputato dell' omicidio di Aldo Silingardi, avvenuto a Lemizzone di Correggio nel luglio 2012, nell'abitazione della vittima. "Apprendiamo dagli organi di informazione l'esito del procedimento in tribunale a Reggio – spiegano dalla segreteria nazionale Sim – dove il gup ha assolto un imputato dall'accusa di omicidio.

