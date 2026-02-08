Ascolti TV | Sanremo Olimpiadi Invernali e Programmi Serali | I Dati di Sabato 7 Febbraio 2026

Sabato sera, i dati degli ascolti TV mostrano ancora una volta come i programmi di punta attraggano il pubblico. Su Canale 5, “C’è Posta per Te” conquista la serata, mentre su Rai 1, “The Voice Kids” ottiene ottimi risultati. La gara tra i due grandi appuntamenti si conferma serrata, con le famiglie che scelgono cosa seguire.

Ecco gli ascolti TV di sabato 7 febbraio 2026: in prima serata trionfano "C'è Posta per Te" su Canale 5 e "The Voice Kids" su Rai 1. Scopri anche le performance delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli ascolti tv di sabato 7 febbraio 2026 hanno visto un alternarsi di grandi eventi televisivi, tra talent show e la cerimonia olimpica. I dati di ascolto rivelano che C'è Posta per Te su Canale 5 ha ottenuto una solida vittoria con 3.

La serata di venerdì 6 febbraio 2026 ha registrato ascolti record.

Venerdì 6 febbraio le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina hanno preso il via con la cerimonia di apertura trasmessa in diretta su Rai 1.

