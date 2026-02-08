Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026
Ieri sera, su Rai1, è andato in onda The Voice Kids. Lo show ha attirato un buon numero di spettatori, anche se i dati ufficiali non sono ancora stati diffusi. La trasmissione ha proseguito la sua programmazione regolare, tenendo incollati davanti alla tv tanti bambini e famiglie.
Nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, su Rai1 The Voice Kids intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una notte al museo 2 – La fuga raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Miami Supercops totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondimenti su The Voice Kids
Ascolti tv sabato 7 febbraio: The Voice Kids, Olimpiadi, C’è Posta per te
I dati sugli ascolti tv di sabato 7 febbraio mostrano che la serata è stata dominata da Rai 1 con la replica di The Voice Kids, che ha attirato un gran numero di spettatori.
Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando conquista il sabato sera ascolti fino al 31,7%
Nella serata di sabato 20 dicembre 2025, Rai1 ha registrato ottimi ascolti grazie alla finale di Ballando con le Stelle, conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti.
Comme un Juif en France
Ultime notizie su The Voice Kids
Argomenti discussi: Ascolti tv, Rai 1 vince a mani basse: Milano-Cortina cattura 11 milioni di spettatori. Neanche La Ruota regge il colpo; Ascolti tv ieri sabato 31 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e Gramellini: dati Auditel; Ascolti Tv: apertura Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 mln spettatori e 46% share; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 7 Febbraio, in prima serata.
Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv di sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C’è Posta Per Te. In access prime time la sfida Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. fanpage.it
Ascolti tv 7 febbraio, sfida aperta tra The Voice Kids e C’è Posta per TeSabato dopo sabato si consuma la sfida tra C’è Posta per Te e The Voice Kids: chi ha vinto nella gara degli ascolti tv ... dilei.it
Buoni ascolti anche per #Cagliari #HellasVerona di sabato scorso facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.