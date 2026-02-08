Ascolti TV | C’è Posta Per Te ancora al top ma The Voice Kids si avvicina | sfida a colpi di share e commozione

Ieri sera, 7 febbraio 2026, la sfida tra “C’è Posta Per Te” e “The Voice Kids” è tornata in primo piano. La trasmissione di Canale 5 ha mantenuto il primo posto, ma il distacco si è assottigliato. “The Voice Kids” si avvicina, catturando l’attenzione del pubblico con numeri in crescita e alcuni momenti di forte emozione. La gara tra i due programmi resta aperta, con gli italiani che scelgono cosa seguire di più.

La sfida di ascolti tra “C’è Posta Per Te” e “The Voice Kids” continua a tenere banco nel panorama televisivo italiano, con la trasmissione di Canale 5 che, nella serata di ieri, 7 febbraio 2026, si è confermata leader negli ascolti, pur vedendo ridursi il distacco con il talent di Rai Uno. Un divario che, come sottolineato da addetti ai lavori, si è progressivamente assottigliato nelle ultime settimane, trasformando una competizione apparentemente sbilanciata in una vera e propria battaglia per la fascia d’oro della prima serata. “C’è Posta Per Te”, il format condotto da Maria De Filippi, ha catturato l’attenzione di 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Corsa Ascolti

#C’è-Posta-per-Te || Ieri sera, su Canale 5, ‘C’è Posta per Te’ ha conquistato di nuovo il pubblico, vincendo la sfida degli ascolti del sabato sera.

Gli ascolti tv del 10 gennaio hanno visto confrontarsi due grandi appuntamenti del sabato sera: C’è Posta per te, il popolare programma di Maria De Filippi su Canale5, e The Voice Kids, il talent di Antonella Clerici su Rai1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Corsa Ascolti

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 31 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e Gramellini: dati Auditel; Ascolti tv sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra C'è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; 'C'è Posta per Te' vince la sfida degli ascolti, ma 'The Voice Kids' si avvicina; Ascolti tv del 31 gennaio, guerra aperta tra C’è Posta per te e The Voice Kids.

Ascolti TV di ieri sabato 7 febbraio 2026: C'è Posta per te, The Voice Kids e le Olimpiadi i programmi più seguitiScopriamo insieme quali sono stati i programmi più visti nella serata di sabato 7 febbraio 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Ascolti 7 febbraio: brutto calo di C’è posta per te, ne approfitta The Voice KidsCosa è andato in onda ieri sera, sabato 7 febbraio Vediamo cos’è andato in onda ieri sera, sabato 7 febbraio, sulle principali reti televisive italiane: ... lanostratv.it

È stato difficilissimo scegliere chi portare con me, ma abbiamo il #TeamLoredana definitivo, pronto e carico per la FINALE! Briana, Maya, Emma e Riccardo! Che ne pensate A venerdì prossimo con #TheVoiceKidsIt! The Voice of Italy #loredanab facebook

Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com