Ascolti tv 7 febbraio sfida aperta tra The Voice Kids e C’è Posta per Te

La sfida tra The Voice Kids e C’è Posta per Te si rinnova anche questa sera. Su Rai1, il talent musicale con Antonella Clerici si scontra con il celebre programma di Maria De Filippi, che torna in prima serata su Canale 5. Entrambi cercano di conquistare il pubblico del sabato sera, ma i dati degli ascolti di questa settimana sono ancora aperti. La guerra tra i due show resta uno degli argomenti più caldi della serata televisiva italiana.

La guerra degli ascolti del sabato sera continua ad avere due protagoniste assolute: Antonella Clerici e Maria De Filippi. La prima conduce su Rai1 il talent show The Voice Kids, che vede sfidarsi giovanissimi concorrenti dall’ugola d’oro; la seconda, con il suo C’è Posta per Te, commuove il pubblico di Canale 5 con storie di amori tormentati e ricongiungimenti familiari. Piuttosto variegata la programmazione delle altre reti: su Rai 2 sono andate in onda le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina. L’appuntamento sportivo, inaugurato con una bellissima cerimonia d’apertura, si protrarrà per circa due settimane, fino al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

#C’è-Posta-per-te || La guerra degli ascolti tra Maria De Filippi e Antonella Clerici torna anche questa settimana.

Il 17 gennaio, la programmazione televisiva del sabato sera non presenta una vera sfida tra C’è Posta per te e The Voice Kids, due appuntamenti distinti che attraggono pubblici diversi.

Ascolti tv ieri 7 febbraio 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 7 febbraio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 8 febbraio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 febbraio in streaming | Video Mediaset0Replica puntata Forbidden fruit del 7 febbraio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com

