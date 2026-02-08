Arteta afferma che Gyokeres ha portato il gioco al livello più alto dopo la doppietta contro i Black Cats

Mikel Arteta elogia Viktor Gyokeres, dicendo che ha portato il suo gioco al massimo livello. L’attaccante ha segnato una doppietta contro il Sunderland, contribuendo alla vittoria per 3-0 dell’Arsenal. L’allenatore spiega che Gyokeres sta crescendo e si sta dimostrando un elemento sempre più decisivo per la squadra.

2026-02-07 22:08:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Mikel Arteta ha detto che Viktor Gyokeres ha portato il suo gioco al “livello più alto” dopo che i due gol dell’attaccante hanno aiutato l’Arsenal a battere il Sunderland 3-0. L’attaccante svedese è entrato dalla panchina per segnare due volte nel secondo tempo suggellando una vittoria guadagnata con fatica e portandosi in vetta con nove punti di vantaggio dopo che uno storditore di Martin Zubimendi ha sbloccato la situazione prima dell’intervallo. Era la prima volta che Gyokeres segnava in partite consecutive di Premier League per i Gunners dal suo trasferimento in estate, dopo aver segnato contro il Leeds la scorsa settimana, portando il suo bottino a otto gol in campionato in quella che non è stata esattamente una brillante stagione d’esordio nel nord di Londra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

