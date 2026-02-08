Artena | Colleferro Partecipazione significativa alla manifestazione Mai Più morti sul lavoro promossa dai Sindaci di Artena e Colleferro
Sabato, nonostante il maltempo, molte persone si sono radunate a Colleferro e Artena per la protesta “Mai Più morti sul lavoro”. I sindaci dei due comuni hanno organizzato la manifestazione per chiedere maggiore sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. La partecipazione è stata più numerosa del previsto, con cittadini, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni che si sono uniti per dire basta alle tragedie sul lavoro. La pioggia non ha fermato la voglia di far sentire la propria voce.
