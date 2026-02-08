Artena | Colleferro Partecipazione significativa alla manifestazione Mai Più morti sul lavoro promossa dai Sindaci di Artena e Colleferro

Sabato, nonostante il maltempo, molte persone si sono radunate a Colleferro e Artena per la protesta “Mai Più morti sul lavoro”. I sindaci dei due comuni hanno organizzato la manifestazione per chiedere maggiore sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. La partecipazione è stata più numerosa del previsto, con cittadini, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni che si sono uniti per dire basta alle tragedie sul lavoro. La pioggia non ha fermato la voglia di far sentire la propria voce.

Colleferro | Artena. “Mai Più”. Sabato 7 Febbraio ore 10. Manifestazione contro le morti sul lavoro

Sabato mattina, i sindaci di Colleferro e Artena hanno convocato una manifestazione per dire basta alle morti sul lavoro.

Appello dei Sindaci di Artena, Silvia Carocci, e Colleferro, Pierluigi Sanna, che invitano i cittadini a partecipare alla manifestazione contro le morti bianche Sabato 7 Febbraio

I sindaci di Artena, Silvia Carocci, e Colleferro, Pierluigi Sanna, invitano i cittadini a partecipare alla manifestazione di sabato 7 febbraio, promossa per sensibilizzare contro le morti bianche sul lavoro.

