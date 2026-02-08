Arriva il via libera di Mattarella sul referendum per la giustizia poi il monito | Rispettare la Cassazione Cosa cambia nel quesito

La campagna per il referendum sulla giustizia si avvicina. Dopo il via libera di Mattarella, il presidente ha ricordato di rispettare la Cassazione. La data resta quella già stabilita: si voterà il 22 e 23 marzo 2026, per confermare o no la riforma costituzionale sulla giustizia.

Il capo dello Stato ha firmato il decreto che il Consiglio dei ministri aveva integrato in una seduta flash: le novità in vista del voto La data resta quella già fissata: si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 sul referendum confermativo relativo alla riforma costituzionale della giustizia. Dopo la riunione lampo del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato un nuovo decreto che precisa il testo del quesito senza spostare il voto. Dal capo dello Stato è arrivato anche l'invito a "rispettare la Cassazione" e le sue decisioni. Il punto non è una modifica del contenuto della riforma, ma la formulazione della domanda che gli elettori troveranno sulla scheda.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri in tutta fretta dopo che la Corte di Cassazione ha deciso di modificare il quesito del referendum sulla giustizia.

Dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi, il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe subire un ritardo.

