Arrestato per furto l’amico di Ramy guidava scooter su cui morì 19enne

Fares Bouzidi, 23 anni, è stato arrestato a Milano con l’accusa di furto. Era lui alla guida del T-Max su cui il 24 novembre 2024 ha perso la vita un 19enne durante un inseguimento con i carabinieri. L’arresto arriva poco dopo il tentativo di fuga che ha portato alla tragedia.

(Adnkronos) – È stato arrestato per furto a Milano Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri, il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notato insieme a un complice, mentre in modo sospetto si aggirava intorno a una moto parcheggiata in via Pirandello, nella zona di CityLife.

