Arrestato pendolare della droga

Le forze dell’ordine hanno arrestato un pendolare della droga tra Toscana e Umbria. Si tratta di un nuovo colpo contro il traffico di stupefacenti in un’area considerata strategica. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine e trovato in possesso di sostanze illecite. L’arresto conferma che le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per monitorare i traffici in questa zona.

Toscana e Umbria e un nuovo arresto per droga che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine su un'area considerata strategica per i traffici di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni, di origine albanese ma residente in provincia di Perugia, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è maturata nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall'Arma lungo le principali arterie di collegamento tra Umbria e Valdichiana aretina, tratte spesso utilizzate per spostamenti rapidi legati allo spaccio.

