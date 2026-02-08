Arrestato pendolare della droga Dosi pronte nell’auto e in casa

La polizia ha arrestato un pendolare sospettato di traffico di droga tra Toscana e Umbria. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato dosi pronte in auto e in casa. L’uomo, fermato durante un posto di blocco, non ha opposto resistenza e ora è in custodia. È il secondo arresto in poco tempo che mostra quanto le forze dell’ordine stiano intensificando i controlli in questa zona, considerata strategica per il traffico di stupefacenti.

Controlli serrati sulle strade tra Toscana e Umbria e un nuovo arresto per droga che conferma l'attenzione delle forze dell'ordine su un'area considerata strategica per i traffici di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni, di origine albanese ma residente in provincia di Perugia, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è maturata nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall'Arma lungo le principali arterie di collegamento tra Umbria e Valdichiana aretina, tratte spesso utilizzate per spostamenti rapidi legati allo spaccio.

