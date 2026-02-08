Ardea non risponde alle chiamate 70enne trovato senza vita in cucina

Questa mattina a Ardea un 70enne è stato trovato morto nella sua cucina. Non rispondeva al telefono e gli amici, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi. Quando sono entrati in casa, i carabinieri e i sanitari hanno confermato il decesso dell’uomo. Ora si indaga per capire cosa sia successo.

Ardea, 8 febbraio 2026 – Verso le 10 di questa mattina è scattato l’allarme in un’abitazione, dove un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria casa. A dare l’allarme è stata la donna che si occupava delle pulizie dell’appartamento. Dopo aver suonato più volte al campanello senza ottenere risposta, preoccupata per il silenzio dell’anziano, ha contattato i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione di Anzio. Una volta forzato l’ingresso, i soccorritori hanno trovato l’uomo seduto in cucina, attorno al tavolo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, dove si presume sia deceduto da tempo.

