Arbus la pineta comunale grande polmone verde del paese pienamente riqualificata

La pineta comunale di Arbus, un’area verde di 33 ettari, è stata riqualificata e ora è di nuovo aperta ai cittadini. Dopo anni di abbandono, il Comune ha sistemato i percorsi, sistemato le piante e reso l’area più accessibile. La riqualificazione permette di godere di un grande spazio verde nel cuore del paese, ideale per passeggiate e momenti di relax.

La pineta comunale di Arbus, un’area verde di trentatré ettari che da decenni rappresentava un patrimonio ambientale e paesaggistico in stato di abbandono, è stata completamente riqualificata e restituita alla piena fruibilità dei cittadini. Un intervento atteso da anni, che segna una svolta significativa per il piccolo centro del Medio Campidano e che mira a valorizzare un polmone verde che domina l’abitato, estendendosi dall’ingresso proveniente da Guspini fino alla periferia sud in direzione di Gonnosfanadiga. Dopo un lungo periodo di incuria, la pineta, ricca di pini domestici, querce, lecci, cespugli e macchia mediterranea, torna a essere un luogo di incontro e svago per la comunità, grazie a un’operazione di recupero che ha coinvolto sia interventi sulla viabilità interna sia azioni di manutenzione del verde e di miglioramento delle strutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

