Arbeloa respinge l’affermazione che i giocatori del Real sono crudi in vista della trasferta di Valencia

Alvaro Arbeloa ha preso posizione contro chi sostiene che i giocatori del Real Madrid siano poco motivati o poco impegnati. L’ex difensore ha spiegato che la decisione di concedere due giorni di riposo in più prima della trasferta di domenica a Valencia serve a far recuperare bene la squadra, non a scaricarla. Arbeloa ha ribadito che i suoi giocatori sono pronti e concentrati per la partita. La scelta ha suscitato qualche discussione, ma lui assicura che è la strategia migliore per arrivare in forma.

Notizia fresca giunta in redazione: Alvaro Arbeloa ha difeso la decisione di concedere ai suoi giocatori del Real Madrid due giorni di riposo aggiuntivi in??vista della trasferta di domenica a Valencia. Arbeloa ha vissuto un inizio contrastante nel suo regno all'Estadio Santiago Bernabeu, con il Real che ha vinto tre partite consecutive nella Liga ma ha ottenuto risultati imbarazzanti in altre competizioni. Sono stati eliminati dalla Copa del Rey dall'Albacete, seconda divisione, e hanno concesso un gol nei minuti di recupero al portiere Anatoliy Trubin durante una drammatica sconfitta in Champions League contro il Benfica, che gli è costata la qualificazione automatica agli ottavi.

