Antonio Medugno torna a parlare del caso Signorini. Lo fa online, spiegando perché si è sentito in imbarazzo e ha avuto paura. Medugno chiarisce la sua posizione e racconta cosa lo ha spinto a parlare dopo tutto il silenzio.

Antonio Medugno interviene online per chiarire la propria posizione nella vicenda che lo vede coinvolto con Alfonso Signorini e per spiegare perché spesso le vittime di abusi di potere scelgono di non denunciare. Antonio Medugno è tornato sui social per parlare direttamente ai suoi follower e chiarire la propria posizione dopo le polemiche che lo hanno travolto nelle ultime settimane dopo la puntata di Falsissimo che ha coinvolto il cosiddetto sistema Signorini. Il modello napoletano ha condiviso il suo punto di vista sulla vicenda, raccontando le proprie emozioni e spiegando perché ha deciso di esporsi pubblicamente proprio adesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonio Medugno torna a parlare del caso Signorini: "Provavo vergogna e paura"

Approfondimenti su Antonio Medugno Signorini

Il padre di Antonio Medugno ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla recente controversia legale con Antonio Signorini.

Nuove rivelazioni riguardano il caso Signorini, con il padre di Antonio Medugno che fornisce ulteriori dettagli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Antonio Medugno Signorini

Argomenti discussi: Caso Signorini-Corona, l’ex manager di Medugno non risponde ai pm: Piscopo è indagato per revenge porn; Caso Signorini, l’ex manager di Medugno non risponde ai pm: Piscopo è indagato per revenge porn; Caso Corona-Signorini, interrogato dai pm l'ex manager di Medugno; Valeria Marini si schiera con Signorini e attacca Medugno, si è cercato lo scandalo per mancata visibilità.

Antonio Medugno torna a parlare del caso Signorini: Provavo vergogna e pauraAntonio Medugno interviene online per chiarire la propria posizione nella vicenda che lo vede coinvolto con Alfonso Signorini e per spiegare perché spesso le vittime di abusi di potere scelgono di non ... movieplayer.it

Medugno torna a parlare di Signorini: Mi mise la mano sul pacco. Mi faceva schifo. I dettagli sulla (presunta) notte insiemeLe nuove rivelazioni dell'ex gieffino, che replica anche a Clarissa Selassiè: Insieme solo una sera. Io gay? Non è vero. Poi le parole sull'ex conduttore di Canale 5 (il quale ha sempre rispedito le ... today.it

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Piscopo, l'ex manager del modello Antonio Medugno interrogato oggi in Procura a Milano nel filone per l'accusa di revenge porn sul cosiddetto caso Corona-Signorini. Piscopo, indagato per revenge p facebook

Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: “Abusi ed estorsione” x.com