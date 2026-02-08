Anticipi Serie A2 | i risultati e le emozioni di sabato sera

Nel sabato sera della 26ª giornata di Serie A2 Old Wild West, si sono svolti gli anticipi che hanno cambiato le carte in tavola. Squadre in campo, punti in palio e sorprese hanno riempito il pomeriggio di emozioni, con risultati che potrebbero influenzare la classifica finale. La tensione si è fatta sentire fin dall’inizio, e alcune formazioni hanno già dato segnali di una stagione ancora tutta da scrivere.

Nel sabato della 26^ giornata della Serie A2 Old Wild West 202526 sono stati giocati gli anticipi che hanno definito posizioni chiave della classifica e puntualizzato l'andamento delle squadre al giro di ritorno. I risultati della serata mostrano fermezza difensiva e percentuali offensive decisive, con Pesaro che ottiene un successo esterno importante e diverse squadre in corsa per i piani alti della graduatoria. NOTA – Al fianco di ogni squadra sono indicati punti, vittorie e sconfitte. Reale Mutua Torino-Fortitudo Bologna 68-73 è stata disputata ieri, venerdì 6 febbraio. Riposa: Valtur Brindisi.

