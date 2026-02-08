Anticipazioni Verissimo dell’8 febbraio | le confessioni di Bonolis e la verità di Clizia Incorvaia
Questa settimana a Verissimo, Silvia Toffanin accoglie alcuni dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti ci saranno Paolo Bonolis, Lino Banfi e Anna Pettinelli. L’appuntamento si preannuncia ricco di confessioni e sorprese, con Bonolis pronto a rivelare qualcosa di più sulla sua vita e Clizia Incorvaia che parlerà della sua verità. L’evento va in onda oggi alle 15:30 su Canale 5.
Verissimo, Clizia Incorvaia: “La sentenza mi ha restituito dignità come madre”
Durante l’ultima puntata di Verissimo, Clizia Incorvaia ha commentato la recente sentenza che le ha restituito la dignità come madre.
La moglie di Sarcina attacca Clizia Incorvaia dopo Verissimo: “Marea di falsità. È disposta a tutto per andare in tv”
Dopo l'intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha contestato le affermazioni fatte in trasmissione, definendole false e accusandola di essere disposta a tutto pur di apparire in tv.
