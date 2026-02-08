Anticipazioni Verissimo dell’8 febbraio | le confessioni di Bonolis e la verità di Clizia Incorvaia

Questa settimana a Verissimo, Silvia Toffanin accoglie alcuni dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti ci saranno Paolo Bonolis, Lino Banfi e Anna Pettinelli. L’appuntamento si preannuncia ricco di confessioni e sorprese, con Bonolis pronto a rivelare qualcosa di più sulla sua vita e Clizia Incorvaia che parlerà della sua verità. L’evento va in onda oggi alle 15:30 su Canale 5.

L'appuntamento con Verissimo dell'8 febbraio si annuncia ricco di ospiti e soprese: a partire dalle 15:30 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto volti noti del piccolo e grande schermo, come Paolo Bonolis, Lino Banfi e Anna Pettinelli. Verissimo, gli ospiti dell'8 febbraio: l'intervista a Paolo Bonolis. Nella puntata di Verissimo di domenica 8 febbraio, Silvia Toffanin accoglierà a Verissimo un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo Taratata. Il conduttore, tra i più amati del piccolo schermo, ripercorrerà per l'occasione le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, segnata dalla recente separazione con Sonia Bruganelli.

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Clizia Incorvaia ha commentato la recente sentenza che le ha restituito la dignità come madre.

Dopo l'intervista di Clizia Incorvaia a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha contestato le affermazioni fatte in trasmissione, definendole false e accusandola di essere disposta a tutto pur di apparire in tv.

