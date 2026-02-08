Anna Safroncik sta con l’ex fidanzato di Nina Moric | ecco chi è il suo nuovo amore
Anna Safroncik è stata vista insieme all'ex fidanzato di Nina Moric, una relazione che ha sorpreso molti. La coppia si sta frequentando discretamente, lontano da occhi indiscreti e dai social. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti.
Nuovi riflettori sulla vita privata di Anna Safroncik: tra un ritorno in prima serata e un amore tenuto lontano dai social, emergono indiscrezioni sorprendenti. Scopriamo tutto sul nuovo capitolo sentimentale dell'attrice! Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, il dramma di Anna Safroncik: suo padre è a Kiev, il racconto dell'attrice Il ritorno in prima serata riaccende l'attenzione su Anna Safroncik, protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi, in onda su Canale 5. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la serie televisiva segna un altro momento importante nel percorso professionale dell'attrice, affiancata da Gabriel Garko.
Chi è Giuseppe Barboni, il nuovo fidanzato di Anna Safroncik
Giuseppe Barboni è il nuovo compagno di Anna Safroncik.
