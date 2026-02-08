Anna Safroncik è stata vista insieme all'ex fidanzato di Nina Moric, una relazione che ha sorpreso molti. La coppia si sta frequentando discretamente, lontano da occhi indiscreti e dai social. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Nuovi riflettori sulla vita privata di Anna Safroncik: tra un ritorno in prima serata e un amore tenuto lontano dai social, emergono indiscrezioni sorprendenti. Scopriamo tutto sul nuovo capitolo sentimentale dell’attrice! Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, il dramma di Anna Safroncik: suo padre è a Kiev, il racconto dell’attrice Il ritorno in prima serata riaccende l’attenzione su Anna Safroncik, protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi, in onda su Canale 5. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la serie televisiva segna un altro momento importante nel percorso professionale dell’attrice, affiancata da Gabriel Garko. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Anna Safroncik sta con l’ex fidanzato di Nina Moric: ecco chi è il suo nuovo amore

Approfondimenti su Anna Safroncik Nina Moric

Giuseppe Barboni è il nuovo compagno di Anna Safroncik.

Ambra Angiolini ha confermato la sua nuova relazione pubblicamente, presentando il suo fidanzato in occasione di un evento ufficiale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Anna Safroncik Nina Moric

Argomenti discussi: Anna Safroncik, protagonista di Colpa dei Sensi con Gabriel Garko: Libera e felice, sempre cercato la verità; Anna Safroncik, chi è l'attrice di Colpa dei sensi: il fidanzato 'negato', il papà in Ucraina e come l'ha cambiata la guerra; Anna Safroncik, chi è la protagonista della fiction Colpa dei sensi (con Gabriel Garko) e star della serialità tricolore; Colpa dei Sensi, il cast della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. FOTO.

Anna Safroncik: chi è il nuovo fidanzato? Figli, età, oggi, Instagram, altezzaÈ entrato un nuovo amore nella vita di Anna Safroncik, celebre e apprezzata attrice, dopo la fine della relazione con l'ex compagno Marco Maria Mazio? Cerchiamo di capirci qualcosa insieme. alphabetcity.it

Genitori Anna Safroncik, chi sono Lilia Tchapkis ed Eugenio Safroncik/ Sono due artisti notevoliGenitori Anna Safroncik, chi sono Lilia ed Eugenio: Sono due artisti notevoli. Mio papà scappato dalla guerra in Ucraina ... ilsussidiario.net

Oggi a #Verissimo tutto il mondo della meravigliosa… Anna Safroncik facebook

Da questa sera la nuova serie tv "Colpa dei sensi" con Gabriel Garko e Anna Safroncik in prima serata su #Canale5 @fictionmediaset x.com