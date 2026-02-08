Anna Safroncik torna in tv con la fiction “Colpa dei sensi” su Canale 5. L’attrice riprende il suo posto in prima serata, dopo un periodo di assenza, e si prepara a condividere con il pubblico un nuovo capitolo della sua carriera. Nel frattempo, si parla anche della sua vita privata, con una nuova relazione con Giuseppe Barboni, che le dà nuova energia e ispirazione.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Anna Safroncik torna a catturare l’attenzione del pubblico con il suo ritorno in tv, dove è protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi, in onda su Canale 5. La serie, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, segna un importante momento nel percorso professionale dell’attrice, che recita accanto a Gabriel Garko. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Anna Safroncik: il ritorno in tv e la nuova relazione con Giuseppe Barboni

Approfondimenti su Anna Safroncik

Giuseppe Barboni è il nuovo compagno di Anna Safroncik.

Ultime notizie su Anna Safroncik

