Anna Orsetti e Martina Padoan da Riccione alla Nazionale

Anna Orsetti e Martina Padoan, entrambe di Riccione, sono partite per Limassol con la squadra nazionale di karate. Le due giovani sperano di portare a casa altre vittorie e confermare il livello delle atlete italiane. La competizione europea si svolge in un clima di grande attesa e determinazione.

C'è un pezzo di Riccione nel cuore del karate italiano. La Nazionale giovanile Fijlkam è andata ai Campionati europei giovanili di Limassol (Cipro), con una missione chiara: difendere il primato continentale e onorare il tricolore. Libertas Centro Karate Riccione è in campo con Anna Orsetti e Martina Padoan: le due atlete del club sono state infatti chiamate a vestire l'azzurro, confermandosi tra le eccellenze assolute del panorama internazionale. Per il secondo anno consecutivo, il talento riccionese vince la sfida della continuità. Entrambe reduci dall'esperienza europea dello scorso anno, Anna e Martina tornano sul tatami più prestigioso d'Europa (i campionati di chiuderanno oggi) non solo come partecipanti, ma come atlete d'élite chiamate a confermare l'altissimo livello tecnico della scuola italiana.

