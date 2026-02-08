Animali sfigurati decapitati e incaprettati Carcasse ritrovate in sacchi della spazzatura | ritrovamento choc in campagna

Nelle campagne tra Macerata e Ancona sono state trovate carcasse di animali in pessime condizioni. Alcuni sono sfigurati, decapitati o incaprettati, e sono stati abbandonati in sacchi della spazzatura. La scoperta ha sconvolto chi si occupa di tutela animale e ha aperto un’indagine. La zona è sotto choc e si cerca di capire chi possa aver compiuto tutto questo.

Il ritrovamento nei giorni scorsi. I resti erano abbandonati in sacchi neri della spazzatura Nelle campagne a cavallo tra le province di Macerata e Ancona è stato scoperto un cimitero degli orrori in cui dozzine di animali sono stati trovati morti e abbandonati. Le condizioni dei loro corpi mostrano con chiarezza le violenze ricevute: delle carcasse erano incaprettate, altre decapitate. Inoltre, i corpi erano in avanzato stato di decomposizione, abbandonati dentro sacchi neri della spazzatura. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, nel primo pomeriggio, quando una volontaria di un’associazione di Osimo, in zona con un cagnolino, è stata condotta dall’animale verso la carcassa di un pastore maremmano.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Nella campagna tra Loreto e Porto Recanati, i carabinieri hanno trovato resti di due cani decapitati e di alcuni cuccioli in sacchi abbandonati tra l’erba alta.

