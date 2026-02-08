Angela Romei non parteciperà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La commentatrice di Rai Sport ha visto respinto il suo ricorso al TAS e ora dovrà aspettare almeno altri quattro anni per il suo debutto olimpico. La decisione è definitiva e mette fine a ogni possibilità di partecipare a questa edizione.

Adesso è ufficiale. Angela Romei non prenderà parte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dovendo rimandare di almeno quattro anni l'appuntamento con il suo debutto in una rassegna a cinque cerchi. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti respinto il doppio ricorso della 28enne contro la FISG e la WCF per l'esclusione dal team femminile italiano di curling impegnato alle Olimpiadi di casa. Romei era stata esclusa dal direttore tecnico azzurro Marco Mariani, che aveva scelto di selezionare al suo posto la figlia Rebecca nel ruolo di alternate (riserva) alzando inevitabilmente un polverone di polemiche.

© Oasport.it - Angela Romei non vince la causa: respinto il ricorso a TAS per la commentatrice di Rai Sport

Angela Romei, nota commentatrice di Rai Sport, ha deciso di portare il caso al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Angela Romei, l’atleta di curling italiana esclusa dalla squadra femminile per i Giochi di Milano-Cortina, ha deciso di fare ricorso al Tas.

