angela azzaro morta la giornalista vicedirettrice de il riformista

La giornalista Angela Azzaro è morta all’età di 59 anni. Volto noto di alcuni talk show, trattava di politica, diritti civili e femminismo. Ha ricoperto ruoli significativi all’interno di testate come Il Dubbio e Il Riformista La giornalista femminista Angela Azzaro è morta all’età di 59 anni. Durante la sua carriera è stata spesso ospite in alcuni talk show, specialmente su La7, per trattare temi di attualità, politica e società. Nel suo percorso lavorativo Azzaro è stata vicedirettrice de Il Riformista e de Il Dubbio, oltre che caporedattrice di Liberazione. Il percorso di studi della giornalista è iniziato con una laurea in Lettere Moderne e si è concluso con una specializzazione in Criminologia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La giornalista Angela Azzaro è morta: aveva 59 anni. La sua carriera, da Liberazione all’HuffPostFemminista e antirazzista, aveva 59 anni. La sua carriera da Liberazione all'HuffPost passando per Il Riformista ... ilfattoquotidiano.it

Morta Angela Azzaro, la giornalista aveva 59 anniLa giornalista Angela Azzaro è morta domenica 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Volto noto della tv, era spesso ospite dei talk show, in particolare su La7, dove interveniva sui temi dell’attualità ... livesicilia.it

Addio alla giornalista Angela Azzaro, voce libera sempre capace di guardare oltre x.com

Non si contano più le testimonianze d'amore per la giornalista Angela Azzaro questa mattina su fb, dopo la notizia dolorosa della sua morte. Per tante persone è stata una ondata di intelligenza, coraggio, vitalità e libertà e gioia di vivere. facebook