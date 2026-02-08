Angela Azzaro morta la giornalista vicedirettrice de Il Riformista

Da ildifforme.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angela Azzaro, la vicedirettrice de Il Riformista, è morta a 59 anni. La giornalista, nota anche per la sua presenza in talk show, si occupava di politica, diritti civili e femminismo. La notizia ha colpito colleghi e amici, che ricordano la sua passione e il coraggio nel portare avanti temi importanti.

La giornalista Angela Azzaro è morta all’età di 59 anni. Volto noto di alcuni talk show, trattava di politica, diritti civili e femminismo. Ha ricoperto ruoli significativi all’interno di testate come Il Dubbio e Il Riformista La giornalista femminista Angela Azzaro è morta all’età di 59 anni. Durante la sua carriera è stata spesso ospite in alcuni talk show, specialmente su La7, per trattare temi di attualità, politica e società. Nel suo percorso lavorativo Azzaro è stata vicedirettrice de Il Riformista e de Il Dubbio, oltre che caporedattrice di Liberazione. Il percorso di studi della giornalista è iniziato con una laurea in Lettere Moderne e si è concluso con una specializzazione in Criminologia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

angela azzaro morta la giornalista vicedirettrice de il riformista

© Ildifforme.it - Angela Azzaro, morta la giornalista vicedirettrice de Il Riformista

Approfondimenti su Angela Azzaro

Angela Azzaro, morta la giornalista e volto noto dei talk show: aveva 59 anni. «Grande dolore»

È morta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice nota per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

La giornalista Angela Azzaro è morta: aveva 59 anni. La sua carriera, da Liberazione all’HuffPost

La giornalista Angela Azzaro è morta a 59 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È morta Angela Azzaro, la giornalista e volto televisivo dei talk show politici aveva 59 anni

Video È morta Angela Azzaro, la giornalista e volto televisivo dei talk show politici aveva 59 anni

Ultime notizie su Angela Azzaro

Argomenti discussi: Ciao Angela, la nostra Angela così politica e umana; Per la morte di Angela Azzaro - Il paese delle donne on line - rivista; Maria Rita Parsi, Vladimir Luxuria rivela: Aveva un dolore alla gamba, l'ho sentita qualche giorno fa. Mi disse che non aveva tempo di...; Zoe Trinchero, chi era la 17enne trovata morta nel fiume: gli amici hanno visto il corpo. La serata passata con loro, poi si è allontanata.

angela azzaro morta laLa giornalista Angela Azzaro è morta: aveva 59 anni. La sua carriera, da Liberazione all’HuffPostFemminista e antirazzista, aveva 59 anni. La sua carriera da Liberazione all'HuffPost passando per Il Riformista ... ilfattoquotidiano.it

Morta Angela Azzaro, la giornalista aveva 59 anniLa giornalista Angela Azzaro è morta domenica 8 febbraio 2026, all’età di 59 anni. Volto noto della tv, era spesso ospite dei talk show, in particolare su La7, dove interveniva sui temi dell’attualità ... livesicilia.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.