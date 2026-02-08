Andrea Segrè torna a parlare di spreco alimentare. L’agroeconomista e docente invita le persone a cucinare di più, puntando sull’arte di “benmangiare”. Secondo lui, ridurre gli sprechi passa anche attraverso scelte più consapevoli in cucina, coinvolgendo tutti nel cambiamento.

Andrea Segrè, agroeconomista, docente, inventore di Last Minute Market e dell’Osservatorio anti-spreco Waste Watcher. Sul cibo ha scritto decine di libri. L’ultimo è Contro lo spreco. Cibo, valore, futuro, uscito da pochi giorni per la Treccani. Ogni volta giura: questo è il libro definitivo. E invece poi ci casca ancora. "Inutile dirle che questo, lo sento, è davvero quello definitivo". Sarà perché stavolta c’è di mezzo la Treccani. Come è successo? "La colpa è di Vito Teti". L’antropologo della “restanza“. Ma cosa c’entra? "Grazie a un suo scritto sulla dieta mediterranea ho scoperto questa bella collana, “Voci“, fatta di testi scientificamente solidi, economici e soprattutto agili, riguardo ad argomenti che in genere si affrontano su tomi ben più impegnativi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Segrè: "Contro lo spreco di cibo l’arte di “benmangiare“. Cucinando tutti di più"

Approfondimenti su Andrea Segrè

Oggi, in Italia, si registra ancora poca azione concreta contro lo spreco di cibo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Andrea Segrè

Argomenti discussi: Andrea Segrè: Il diritto al cibo è la più concreta forma di giustizia; CONTRO LO SPRECO. CIBO, VALORE, FUTURO di Andrea Segrè (Treccani); Segrè in libreria con Contro lo spreco. Cibo, valore, futuro; Contro lo spreco, per tornare al cibo reale.

Andrea Segrè: «Il diritto al cibo è la più concreta forma di giustizia»Il nuovo saggio di Andrea Segrè, agroeconomista, fondatore di Last Minute Market e ideatore della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare ... famigliacristiana.it

Contro lo spreco, per tornare al cibo realeTra i massimi studiosi italiani sul tema cibo e contrasto allo spreco c’è Andrea Segrè, professore di Economia circolare e Politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna, fondatore di ... difesapopolo.it

Andrea Segrè non smette di provocare: "Sul secco, la scritta “da consumarsi preferibilmente entro” serve a far ruotare la merce più che a tutelare la salute" facebook

Secondo il fondatore di Last Minute Market, Andrea Segrè, “C’è una lunga strada da fare dal punto di vista educativo, ovvero tornare alla consapevolezza alimentare, alla conoscenza del cibo” x.com