Andrea Pucci rinuncia a Sanremo Meloni | Deriva illiberale E La Russa lo chiama | Ripensaci

Passo indietro di Andrea Pucci. Il comico e conduttore tv rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata del Festival. " Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili! ", dice, parlando di "onda mediatica negativa" che altera "il patto fondamentale" con il pubblico. Di qui la scelta della rinuncia, ringraziando Carlo Conti e la Rai. " Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ", afferma. "Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo 2026.

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

La Rai esprime grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, a causa delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti". In una nota, l'azienda sottolin

La Rai pubblica un comunicato in merito alla rinuncia di Andrea Pucci a #Sanremo2026