André Gallo in concerto per I Sabati all’Accademia
La rassegna “I Sabati all’Accademia” torna sabato 12 dicembre con un concerto di André Gallo al pianoforte. L’evento si svolge nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati, sede dell’Accademia Filarmonica di Bologna dal 1666. Un concerto che richiama appassionati di musica classica e amanti del pianoforte in una location ricca di storia.
C'è Posta per Te, le pagelle: l'ego de Il Volo è 'da stadio' (4), Giorgia testimone di nozze (8), brutte bestie i figli avari (2) Sabato 12 dicembre 2026 prosegue la rassegna dei “I Sabati all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di André Gallo al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666. Musiche di Albéniz, Granados, Montsalvatge, Mompou e Ginastera.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su André Gallo
Alessandro Mennini in concerto per “I Sabati all’Accademia”
“I Sabati all’Accademia”: Romanychev brothers
Il Saluto delle Baddie del Villaggio #auroraeludovica
Ultime notizie su André Gallo
Argomenti discussi: Colibrì Ensemble: sabato il violinista Gibboni in concerto con l’orchestra al Flaiano; Così sono rimasto chiuso dentro l’isola ecologica; Ufficiale: il Penne riparte da Alessandro Del Gallo; Il giallo di Luana, morta dopo le dimissioni dall'ospedale: ecco perché ora indaga la Procura.
Geminiani e Gallo in concertoSi apre oggi in Sala Mozart la rassegna ’Il Sabato all’Accademia’: cinque appuntamenti con la grande musica classica, nella storica sala da concerto di Palazzo Carrati, in via Guerrazzi 13, sede ... ilrestodelcarlino.it
Due pianoforti nel ricordo di Alfredo Speranza:. Igor Roma e André Gallo al teatro degli AttiUn concerto per mantenere vivo il ricordo del grande pianista che ha insegnato l’amore per la musica a tantissimi riminesi. Si terrà stasera al teatro degli Atti (alle 21) Per Alfredo Speranza. Due ... ilrestodelcarlino.it
Il Direttore André Gallo ci introduce alla ventiduesima edizione dei Concerti dell’Accademia, in un servizio di Luca Balduzzi per TRC Bologna. Rivedi l’intervista sul nostro canale YouTube facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.