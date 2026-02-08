Ancora violenza nella zona della movida | oltre dieci giovani coinvolti un ferito

Nella notte tra venerdì e sabato, la movida si è trasformata ancora una volta in scena di violenza. Intorno alle 3, un gruppo di giovani ha iniziato a litigare tra via Torino e piazza Venezia. La situazione è degenerata in pochi minuti, coinvolgendo più di dieci ragazzi e portando a un giovane ferito. La polizia è intervenuta sul posto, ma ancora non si conoscono i motivi dello scontro. La zona, di solito frequentata da tanti ragazzi, si trova di nuovo al centro di un episodio brutale.

Verso le 3 della notte tra venerdì 6 e sabato 7 un gruppo di giovani si è scatenato in una lite tra via Torino e piazza Venezia. Sul posto la polizia di Stato, che ha identificato una decina di persone, nessuna delle quali avrebbe parlato per chiarire i motivi dello screzio. La questura conferma.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Via Torino Via Venezia Zona a traffico limitato nella zona della 'movida' fino a Natale in tutti i weekend Napoli, violenza tra giovanissimi: 17enne ferito a Monteoliveto e spari nella movida A Napoli, episodi di violenza tra giovanissimi continuano a destare preoccupazione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Via Torino Via Venezia Argomenti discussi: Ancora violenza nella zona della movida: oltre dieci giovani coinvolti, un ferito; Accoltellamento e aggressione: paura tra piazza Verdi e piazza Aldrovandi; Repubblica centrafricana: nella morsa di violenza e povertà; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Ancora violenza nella zona della movida: oltre dieci giovani coinvolti, un feritoSul posto, a notte inoltrata tra venerdì 6 e sabato 7, la polizia di Stato. Nessuno parla per chiarire le cause dello screzio. L'ultimo episodio analogo in via Diaz, anch'esso a notte inoltrata ... triesteprima.it Ancora violenza a Milano Rogoredo. Spara contro una volante, i poliziotti reagiscono: trentenne gravissimoFolle pomeriggio tra Corvetto e piazza Mistral: un uomo di nazionalità cinese aggredisce un vigilante e gli ruba la pistola, poi apre il fuoco contro una ... ilsecoloxix.it "Nonostante la zona rossa in zona Porta Capuana ennesimo atto di violenza non concepibile in una metropoli europea: 2 extracomunitari che accoltellano un loro connazionale, salvato solo dall’intervento di alcuni passanti che vedendo la scena intervengon facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.