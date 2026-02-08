Anche a Guidonia i pini fanno paura Sabato un nuovo crollo il sindaco | Non più rinviabile piano di abbattimento

Sabato sera a Guidonia un altro pino si è abbattuto durante il maltempo. Questa volta è successo in via Monte Grappa, a Colleverde. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma alcune auto sono state completamente distrutte. Il sindaco ha detto che non si può più aspettare, serve subito un piano di abbattimento per mettere fine a questa situazione.

Ieri sera, durante le forti piogge, un pino è caduto in via Monte Grappa, a Colleverde di Guidonia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma alcune auto sono state gravemente danneggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e due pattuglie della Polizia.

