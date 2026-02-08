Amiens SC-Clermont lunedì 09 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:45 l’Amiens SC sfida il Clermont in un incontro decisivo per la salvezza. I padroni di casa sono penultimi in classifica con 19 punti, appena due in più rispetto al Laval, che rischia di retrocedere direttamente. Per il Clermont, invece, la vittoria significherebbe evitare lo spareggio. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per la permanenza in Ligue 2.

Lunedì sera l’Amiens affronta il Clermont in un match che vale molto per la salvezza in Ligue 2.

Football (Ligue 2) : l’Amiens SC recevra Clermont un lundi soirOn savait depuis mercredi que le match e Coupe de France Toulouse – Amiens SC allait se jouer le mercredi 4 février à 20h30. En conséquence, le match de Ligue 2 Amiens – Clermont ne pouvait plus se ... courrier-picard.fr

Amiens SC-Clermont (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/nh5Jbau #scommesse #pronostici x.com