Questa sera alle 20:45 si gioca il match tra Amiens SC e Clermont, uno scontro diretto per non retrocedere. L'Amiens, penultimo in classifica con 19 punti, cerca punti importanti per allontanarsi dal Laval, che potrebbe già scivolare in zona retrocessione. Clermont, invece, si gioca tutto nello spareggio con le altre squadre a rischio, sperando di evitare l’ultimo posto e mantenere aperte le possibilità di salvezza. La partita si presenta come un’occasione chiave per entrambe le squadre di muovere la classifica.

Scontro salvezza tra Amiens SC e Clermont nel posticipo della ventiduesima giornata di Ligue 2. I padroni di casa sono terzultimi con 19 punti, due in più del Laval che oggi sarebbe retrocesso mentre Les Licornes andrebbero allo spareggio. Gli ospiti sono quartultimi con tre punti di margine che potrebbero fare la differenza a livello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Amiens SC-Clermont (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Amiens Sc Clermont

Questa sera all’Olimpico, alle 20:45, si gioca Roma contro Cagliari, una delle partite della giornata 24 di Serie A.

L’incontro tra Amiens SC e Laval, programmato per venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:00, offre uno sguardo sulla situazione attuale di Ligue 2.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Amiens Sc Clermont

Argomenti discussi: Amiens SC vs Clermont Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 2 09-02-2026.

Football (Ligue 2) : l’Amiens SC recevra Clermont un lundi soirOn savait depuis mercredi que le match e Coupe de France Toulouse – Amiens SC allait se jouer le mercredi 4 février à 20h30. En conséquence, le match de Ligue 2 Amiens – Clermont ne pouvait plus se ... courrier-picard.fr