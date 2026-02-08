Amici oggi domenica 8 febbraio anticipazioni su gare e sfida | Alex Britti giudice

Oggi, domenica 8 febbraio, torna il talent Amici su Canale 5 alle 14. Maria De Filippi conduce una nuova puntata e tra le novità ci sono le anticipazioni su gare e sfide. Anche Alex Britti sarà presente come giudice. Gli allievi si preparano a mettere alla prova le loro capacità, mentre i telespettatori aspettano di scoprire chi si farà notare di più.

(Adnkronos) – Amici torna oggi alle 14 su Canale 5 con una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Oggi 8 febbraio giornata importante per ottenere il sì da parte dei tre Prof di categoria e conquistare l’ambita maglia oro per il serale. In studio, a giudicare la sfida di Kiara ci sarà il coreografo Thomas Signorelli. A stilare la classifica della gara ballo sarà il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta. Per definire la classifica della gara canto, ecco il cantautore e chitarrista Alex Britti e l'attrice Ilaria Pastorelli. Per giudicare A giudicare la gara sui nuovi singoli pubblicati in studio tre rappresentanti dei network radiofonici: Filippo Ferraro per Rds, Tamara Donà per Radio Monte Carlo e Rosaria Rollo per Radio Norba Sul palco del talent, infine, torna Antonia, che si esibisce con 'Luoghi perduti', singolo con cui è arrivata in finale a Sanremo Giovani.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Amici Domenica

Domani pomeriggio torna “Amici” su Canale 5.

Oggi su Rai 1 va in onda la ventunesima puntata di Domenica In, la cinquantesima edizione.

Ultime notizie su Amici Domenica

Amici 25: cambia il regolamento, Kiara in bilico e Pettinelli (perfida) 'cancella' la prima maglia del SeraleOggi, domenica 8 febbraio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5: ecco gli ospiti, le classifiche e le importanti novità per accedere al Serale ... libero.it

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 febbraio 2026Stop alle sfide nella diciottesima puntata del talent in onda su Canale 5, a un passo dalla fase serale ... msn.com

