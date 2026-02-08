Amici le pagelle della diciottesima puntata | Ilenia Pastorelli travolgente 8 Pettinelli spietata 5
La diciottesima puntata di Amici 25 ha portato sul palco momenti intensi, tra esibizioni che hanno emozionato il pubblico e polemiche che non si sono fatte attendere. Ilenia Pastorelli ha lasciato il segno con una performance travolgente, conquistando un 8, mentre Pettinelli si è dimostrata più severa, dando un 5. La serata si è rivelata ricca di colpi di scena, con commenti duri e reazioni immediate.
La diciottesima puntata di Amici 25 è andata in scena su Canale 5 fra esibizioni emozionanti, ma anche tante polemiche. A guidare lo show, ancora una volta, Maria De Filippi, che per questo appuntamento ha scelto di portare in studio tre ospiti d’eccezione: Marcello Sacchetta, celebre ballerino, il cantante Alex Britti e l’attrice Ilenia Pastorelli. Quest’ultima è stata la grande sorpresa della puntata, guadagnandosi il rispetto del pubblico e dimostrando un talento che potrebbe essere sfruttato al Serale, regalandole il ruolo di giudice. Ilenia Pastorelli è travolgente. Voto: 8. Ilenia Pastorelli è stata senza dubbio la grande sorpresa di questa puntata di Amici 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
