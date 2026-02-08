Ambrosini e l’aneddoto sulla finale di Istanbul | Un mio gesto non portò fortuna

Massimo Ambrosini rivela un dettaglio sulla finale di Istanbul del 2005 tra Milan e Liverpool. L'ex capitano rossonero ha ricordato un suo gesto durante la partita, che non avrebbe portato fortuna alla squadra. Ambrosini ha spiegato cosa è successo e come quella sera si portò dietro un ricordo particolare, anche se il risultato finale fu amaro.

"Vi racconto cosa successe nello spogliatoio di Istanbul all'intervallo. Io, Inzaghi e Brocchi eravamo in tribuna con la divisa. Sul 3-0 pensai: 'se vinciamo la partita ed entriamo in campo a festeggiare con i compagni, tra 30 anni chi vedrà le foto mi vedrà in campo con la cravatta e quindi la gente saprà che non avevo giocato quella finale'". L'ex centrocampista e capitano del Milan Massimo Ambrosini ha raccontato quando accade durante la finale di Champions League tra Milan e Liverpool del 2005 a Istanbul. L'interessante retroscena raccontato a 'Cronache di Spogliatoio': "Io so cos'è successo nello spogliatoio all'intervallo perché andai lì all'intervallo per mettermi maglietta, calzettoni e scarpe, con sopra la tuta.

