Amal Clooney ha attirato subito l’attenzione a Milano. Arrivata con George Clooney per una cena all’Omega House, ha sfoggiato un vestito senza spalline che ha lasciato tutti a bocca aperta. La donna ha rubato la scena al marito con un look semplice ma elegante, dimostrando ancora una volta di saper come attirare gli sguardi.

Amal non ne sbaglia una: arrivata a Milano in compagnia del marito George Clooney per partecipare a una cena presso l’Omega House, l’avvocata ha stupito tutti con un bellissimo abito senza spalline. Tanto da “eclissare” la sua dolce metà. Amal Clooney, il look perfetto con lo scollo a cuore. Appuntamento milanese per George e Amal Clooney. Il divo e la sua consorte sono arrivati nel capoluogo milanese per partecipare all’inaugurazione dell’Omega House, conquistando tutti con la loro eleganza. La star di Hollywood ha optato per un completo blu navy a due pezzi, abbinato a una camicia bianca impeccabile e a scarpe nere eleganti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amal Clooney, a Milano ruba la scena a George con un bellissimo scollo a cuore

Approfondimenti su Amal Clooney

George Clooney e Amal sono arrivati a Milano e, appena scesi dall’aereo, hanno salutato la città con un “Grazie mille”.

George Clooney e sua moglie Amal sono arrivati a Milano per una serata speciale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Amal Clooney

Argomenti discussi: Amal Clooney con un abito drappeggiato dalla scollatura a cuore, con George, è ospite a Milano per l'Omega House opening; George Clooney e la moglie Amal a Milano per le Olimpiadi, il saluto ai fan: Grazie mille; Gli stivali animalier di Amal Clooney per l’arrivo a Milano per le Olimpiadi; Grazie mille!: il saluto di George e Amal Clooney, appena atterrati a Milano.

George Clooney e Amal, un tocco di Hollywood a Milano (e un rito scaramantico in Galleria…)Alla festa inaugurale nello spazio firmato Omega in Galleria Vittorio Emanuele II, la coppia è apparsa a sorpresa accanto a volti del cinema italiano e internazionale ... vanityfair.it

Anche Amal Alamuddin e George Clooney cedono alla scaramanzia: il rito a MilanoIn visita a Milano in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin non si sono sottratti ad una delle tradizioni più note del capoluogo meneghino: il giro sul to ... repubblica.it

George Clooney e Amal Alamuddin Clooney non hanno resistito a fare il rito scaramantico in Galleria Vittorio Emanuele facebook