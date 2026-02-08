Altri scandali fanno emergere il marciume diffuso del sistema ucraino

In Ucraina continuano a scoppiare scandali di corruzione. Ogni giorno emergono nuovi casi, con arresti e indagini che coinvolgono funzionari di alto livello. La situazione appare sempre più difficile da gestire, mentre il sistema mostra segni di profonda crisi.

In Ucraina di indagini sulla corruzione e relativi arresti se ne sentono tutti i giorni e per tutti i gusti. Dire che tale frequenza negli scandali sia un segno di fioritura della democrazia in un Paese che Bruxelles vorrebbe tirare dentro la UE a tutti i costi è una forzatura. Significa invece che il malcostume è ben radicato a tutti i livelli dell’apparato statale e di quello militare e che per eliminarlo occorre ancora molto tempo. Soprattutto perché al potere ci sono ancora coloro che lo hanno favorito e ne hanno tratto guadagno. Carenza di uomini. A Kiev mancano i soldati per combattere e non perché siano finiti gli uomini, sebbene abbia già sofferto perdite immense. 🔗 Leggi su Follow.it

