In Ucraina continuano a scoppiare scandali di corruzione. Ogni giorno emergono nuovi casi, con arresti e indagini che coinvolgono funzionari di alto livello. La situazione appare sempre più difficile da gestire, mentre il sistema mostra segni di profonda crisi.

In Ucraina di indagini sulla corruzione e relativi arresti se ne sentono tutti i giorni e per tutti i gusti. Dire che tale frequenza negli scandali sia un segno di fioritura della democrazia in un Paese che Bruxelles vorrebbe tirare dentro la UE a tutti i costi è una forzatura. Significa invece che il malcostume è ben radicato a tutti i livelli dell’apparato statale e di quello militare e che per eliminarlo occorre ancora molto tempo. Soprattutto perché al potere ci sono ancora coloro che lo hanno favorito e ne hanno tratto guadagno. Carenza di uomini. A Kiev mancano i soldati per combattere e non perché siano finiti gli uomini, sebbene abbia già sofferto perdite immense. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Altri scandali fanno emergere il marciume diffuso del sistema ucraino

Approfondimenti su Ucraina Marciume

Nuovi scavi a Pompei hanno rivelato dettagli sorprendenti sull’edilizia romana, evidenziando l’uso innovativo di opus caementicium.

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, è al centro di uno scandalo legato alle accuse di Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mensa dello scandalo a Napoli, la furia delle mamme: "Pasti acidi e bambini a digiuno. Altro che manutenzione ordinaria, sulla salute dei nostri figli non si fanno sconti”. Borrelli: Chiarezza subito su ditta e controlli". Scoppia la rivolta dei genitori nelle scuole di facebook

Gli Epstein files non vanno letti (solo) come un enorme scandalo sessuale che coinvolge personaggi potenti. Il loro rilievo politico sta in ciò che questi documenti fanno intravedere sul piano sistemico: l’esistenza di un’infrastruttura transnazionale di relazioni x.com