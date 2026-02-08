Allerta meteo in regione | piogge temporali e venti forti fino a domani notte Prudenti vicino a ponti e torrenti

La regione si prepara a un altro episodio di maltempo. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla che durerà fino a domani sera. Piogge intense, temporali e venti forti si stanno abbattendo su molte zone. Le autorità consigliano di prestare attenzione, soprattutto vicino ai ponti e ai torrenti, per evitare rischi. La notte si preannuncia movimentata e bisogna restare vigili.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla, valida fino alla mezzanotte di domani, a causa dell’arrivo di un sistema perturbato caratterizzato da piogge sparse, temporali e venti localmente forti. L’avviso meteo, emesso nella serata di oggi, 8 febbraio 2026, interessa in particolare i settori centro-occidentali della regione, con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o breve temporale anche sulle zone interne. Questa situazione, seppur non allarmante, richiede una prudenza particolare da parte dei cittadini, come sottolineato dal sindaco del capoluogo, Franco Micciché, che ha invitato a limitare gli spostamenti e ad evitare di sostare in prossimità di aree a rischio, come passerelle, ponti e argini dei torrenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Protezione Civile Regione Piogge e temporali, scatta l’allerta meteo in Campania fino alle 15 di domani Piogge sparse, temporali e forti venti: la Protezione civile regionale dirama l'allerta gialla La regione ha emesso un’allerta gialla a causa delle piogge sparse, temporali e venti forti che stanno interessando diverse zone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Protezione Civile Regione Argomenti discussi: Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Nuova allerta meteo in Toscana, l’intera regione in codice giallo venerdì 6 febbraio; Un giorno di sole, poi torna il maltempo: allerta meteo; Maltempo: la Regione Puglia lancia allerta per venti di burrasca. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 febbraio: le regioni a rischioPiogge e temporali domani sulle regioni meridionali. La Protezione Civile ha valutato per lunedì 9 febbraio una nuova allerta meteo gialla su Basilicata ... fanpage.it Allerta meteo oggi, 8 febbraio/ Sei regioni a rischio: le previsioni per le prossime oreAllerta meteo oggi, 8 febbraio 2026: il bollettino della Protezione civile, gli aggiornamenti in diretta e le previsioni per le prossime ore ... ilsussidiario.net Allerta meteo gialla in Puglia: piogge e temporali previsti dalle 4 di lunedì 9 febbraio - News x.com ++ Nuova allerta meteo in #Sardegna: quattro zone dell'Isola a rischio ++ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.