Alisson Santos ha scelto il Napoli senza esitazioni. Quando la società gli ha proposto il trasferimento, ha risposto subito di sì. La sua decisione è arrivata senza dubbi, spinta dalla voglia di indossare questa maglia e di giocare in Serie A. Ora il portiere brasiliano si prepara a essere protagonista tra i pali del nuovo club.

"> L’approdo di Alisson Santos al Napoli è stato immediato, naturale, quasi inevitabile. A raccontarlo è il padre del calciatore, Adailton Santos, che ha spiegato come il trasferimento in azzurro sia stato accolto con entusiasmo e orgoglio da tutta la famiglia. «Quando Alisson ha saputo dell’interesse del Napoli, non ci ha pensato due volte prima di decidere», rivela. «Sappiamo tutti che grande club sia il Napoli e chi lo allena». Una scelta convinta, maturata nella consapevolezza di entrare in una realtà di primissimo livello. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alisson-Napoli, scelta di cuore: «Quando è arrivata la chiamata non ha avuto dubbi»

Approfondimenti su Alisson Napoli

Ady Santos, padre del nuovo portiere del Napoli Alisson, racconta com’è andata: “Quando il Napoli ci ha chiamato, non ci abbiamo pensato due volte”.

La recente cattura di Nicolás Maduro ha generato un clima di incertezza che si riflette anche nel settore sportivo in Venezuela.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alisson Napoli

Argomenti discussi: Napoli, colpo Manna: preso Alisson, oggi le visite; I 3 motivi per cui il Napoli ha deciso di puntare su Alisson Santos; Napoli, Alisson Santos ad un passo dai partenopei; Alisson Santos sbarca a Napoli: i dettagli dell’operazione.

Alisson Santos, ufficiale la scelta del numero di maglia al NapoliAlisson Santos ha ufficialmente scelto il suo numero di maglia per quanto riguarda la sua nuova avventura al Napoli. areanapoli.it

Vidigal: «Napoli, servono giocatori in forma. Alisson? Ha bisogno di continuità»NAPOLI – Uno sguardo lucido, tecnico e internazionale sul momento del Napoli. José Luis Vidigal, ex centrocampista azzurro, è intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione cond ... napolipiu.com

Ady #Santos (padre di Alisson): «Quando il Napoli ha chiamato, non ci abbiamo pensato due volte» Ad AreaNapoli.it: «Il Napoli ha grandi trascorsi con calciatori brasiliani, poi oggi ci sono Juan Jesus, #Neres e #Giovane. È importante trovarsi bene con i com facebook

Mateta-Milan, è no! Alisson Santos al Napoli Chiude il mercato invernale @fabriziorom #DAZN x.com